Омбудсмен ДНР: Киев затягивает процесс обмена пленными в поисках своих дивидендов

В ДНР готовы обменяться пленными в любой момент Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Киев затягивает вопрос обмена пленными в поисках политических дивидендов, при этом обвиняя в блокировании процесса Республики Донбасса. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова, отвечая на вопрос Донецкому агентству новостей.

Омбудсмен напомнила: новый обмен невозможен, пока Украина не выполнит свои обязательства и не прекратит уголовное преследование лиц, переданных ДНР в 2019-2020 годах.

- Делегаты от Киева заявляют, что ждут внесения изменений в уголовно-процессуальный кодекс Украины. То есть фактически признают свою вину за отсутствие прогресса и пытаются оправдать бездействие, - сказала она.

При этом заверила - Республика готова к проведению обмена в любой момент.

- Нам для этого не нужно особого повода - Пасхи, Нового года иди Рождества. Главное условие: Киев должен выполнить процессуальную «очистку» участников обмена. Тогда мы можем перейти к обсуждению следующих этапов процедуры, - подчеркнула она.

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