Коронавирус в ЛНР: медики сообщили еще об одном смертельном случае

Новых случаев заражения инфекцией за минувшие сутки выявлено не было Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике зафиксировали еще одну смерть от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Таким образом, с начала пандемии в Республике зарегистрированы 375 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - рассказали в ведомстве.

При этом уточнили - за эти сутки новых заболевших они не выявили. С учетом всех данных, на сегодняшний день в Луганской Народной Республике зарегистрированы 4 202 случая заражения жителей COVID-19. Из них пошли на поправку и были выписаны из больниц 3 464 человека, продолжают лечение в стационарах и амбулаториях 363 пациента.

Напомним, с 1 февраля жители ЛНР могут пройти вакцинацию от коронавируса. В числе первых прививки сделали отдельным категориям граждан - медикам, работникам образовательной сферы и соцслужб, а также сотрудникам силовых ведомств, которым по роду деятельности приходится часто контактировать с большим количеством людей.

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