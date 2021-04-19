На севере Горловке в результате утреннего обстрела поврежден жилой дом

ВСУ снова ударили по жилому сектору (архивное фото) Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В результате утреннего обстрела украинскими войсками севера Горловки повреждения получил один из жилых домов. Осколки боеприпасов повредили окна и хозяйственные постройки. Об этом сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По уточненным данным, в результате обстрела зафиксировано повреждение жилого дома в поселке Комарова по улице Ермоловой, 40. Повреждены хозяйственные постройки и остекление, - рассказали наблюдатели в СЦКК.

Напомним, сегодня утром украинские войска обстреляли из крупнокалиберных минометов окраины Горловки и Донецка, выпустив по их территориям около 30 снарядов за час. В результате жители поселка Ртутный в Горловке остались без света - там из-за обстрела ВСУ были отключены сразу восемь трансформаторных подстанций.

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