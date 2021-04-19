Украинская армия семь раз за сутки обстреляла ДНР

Украинская сторона игнорирует все запросы на соблюдение режима тишины в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

За минувшие сутки украинские военные открывали огонь в направлении Донецкой Народной Республики семь раз. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов составило 42 единицы, - рассказали наблюдатели.

В представительстве уточнили, что противник стрелял по окрестностям поселка Александровка и села Веселое на донецком, а также селам Новоласпа, Саханка и Ленинское на мариупольском направлениях. В ход «традиционно» пошли крупнокалиберные минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

При этом украинская сторона проигнорировала все запросы, поступившие от представителей ДНР в СЦКК в отношении соблюдения режима тишины в Донбассе.

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