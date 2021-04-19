Из-за обстрела ВСУ жители Горловки остались без света

Без электричества остались жители поселка Ртутный (архивное фото) Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В результате утреннего обстрела украинской армией севера Горловки в городе были обесточены сразу восемь трансформаторных подстанций. Жители одного из поселков остались без света. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела были отключены 8 трансформаторных подстанций в поселке «Ртутный», более подробная информация уточняется, - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня утром вооруженные формирования Украины открыли массированный огонь из крупнокалиберных минометов по окраинам Горловки и Донецка, выпустив их по территории порядка 30 мин за час.

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