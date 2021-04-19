Почти 30 снарядов за час: утром территория ДНР подверглась массированному минометному обстрелу

Украинская сторона упорно игнорирует запросы представителей республик в СЦКК об установлении режима тишины в Донбассе. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром территорию Донецкой Народной Республики киевские силовики обстреляли из крупнокалиберных минометов. Под ударом ВСУ оказались окраины Горловки и Донецка. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись районы 2 населенных пунктов: в 05.20 - поселок шахты имени Гагарина на севере Горловки, а в 06.20 - поселок Александровка на западе Донецка, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется, что в общей сложности по территории ДНР противник выпустил 27 боеприпасов. В первом случае армейцы ВСУ вели огонь со стороны шахты «Южная» из подконтрольного Киеву Дзержинска, а во втором - с позиций, расположенных в районе села Новомихайловка.

Информации о пострадавших и жертвах нет.

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