В ДНР аграрии преодолели экватор весенней посевной

В этом году яровыми культурами планируют занять 41,5 тысячи гектаров посевной площади в Республике Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сельхозпредприятиях Донецкой Народной Республики продолжают посевную кампанию ранних яровых культур. Ими засеяли почти 60 процентов отведенной площади. Об этом сообщили в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР.

- Всего в Республике засеяны 24,7 тысячи гектаров, что составляет 59,8 процента от плана, - рассказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что яровым ячменем сейчас заняты свыше 20 тысяч гектаров - это 56% от запланированного аграриями, яровой пшеницей - 1,1 тысячи гектаров (или 96%), овсом - свыше 300 га (79%), горохом - 2,7 тысячи га (74%), смесью колосовых - 35 гектаров (58% от плана).

Хотя к весенне-посевным работам в этом году приступили не в срок из-за поздней весны, установившаяся в последнее время благоприятная погода способствует наращиванию темпов посевной.

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