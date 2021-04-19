На заправках ДНР подорожал газ

Стоимость «голубого топлива» увеличилась до 32 рублей за литр. Фото: ГП «РТК»

В Донецкой Народной Республике вновь выросла розничная цена на автогаз. На заправочных станциях государственного предприятия «Республиканская топливная компания» стоимость «голубого топлива» увеличилась с 30-ти до 32 рублей за литр. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Это уже третье подорожание за нынешний год. В компании ссылаются на рынок нефтепродуктов России: по их словам, именно от него все зависит. В апреле прошлого года цена на газ на автозаправочных станциях в ДНР составляла 20 рублей за литр. Выходит, что за год ценник «пополнел» на целых 60 процентов.

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