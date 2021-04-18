19 апреля в Донецке будет облачно с прояснениями, +15 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 19 апреля будет облачно с прояснениями. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +13 до +15 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

18 апреля почитается память святого мученика Феодула, чтеца. В народе святого называли Федул Ветреник: «Пришел Федул - тепляк подул». Если в этот день было ненастье, то говорили: «Федул губы надул». До этого дня еще вполне вероятны морозы, но после Федула власть зимы уже утеряна на долгое время. В этот день приходит первое настоящее тепло и просыпаются сверчки.

По прогнозам синоптиков, 20 апреля в Донецке и ДНР станет немного прохладнее, пойдет сильный дождь.

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