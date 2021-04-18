Мария Ковшарь: Киев заматывает реальный процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе

Пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь. Фото: ЛИЦ

Спикер украинской делегации в Контактной группе заявил, что представители Республик якобы не имеют полномочий созывать внеочередные заседания.

- Это полнейший абсурд. Все участники Контактной группы имеют равные права – это взаимно согласованный порядок, который действует уже семь лет в Контактной группе и более шести - в подгруппах, задолго до участия в Минском процессе команды президента Зеленского и уж тем более самого спикера украинской делегации, - сообщила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь.

Этот принцип неукоснительно соблюдают и модераторы от ОБСЕ.

- Киев в очередной раз подтвердил свою незаинтересованность в выполнении Минских соглашений и установлении мира в Донбассе. Вместо реальной работы по существенным вопросам Украина продолжает придумывать необоснованные претензии и требования: делать все для заматывания реального процесса мирного урегулирования конфликта, - отметила Мария Ковшарь.

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