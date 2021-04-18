Украинские боевики из гранатометов обстреляли Ленинское. Фото: штаб ООС

Сегодня, 18 апреля, украинские военные из гранатометов обстреляли Ленинское, что на юге Республики. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские формирования Украины вели огонь из АГС из Водяного. Они выпустили 20 гранат, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Вооруженные формирования Украины за сутки семь раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории почти 70 боеприпасов. Под огнем украинских военных оказались поселок шахты 6/7, Железная Балка, Луганское, поселок шахты «Трудовская», Ленинское и «Вольво-Центр» в Донецке.

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