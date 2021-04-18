Бойцы ДНР сбили ударный украинский беспилотник, летевший в сторону Первомайска

Киев преднамеренно идет на проведение провокаций. Фото: штаб ООС

В Донбассе подразделения радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сбили ударный беспилотник украинских военных, несший боеприпас в направлении Первомайска. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

По его словам, украинское командование в преддверии встречи участниц «нормандской четверки» преднамеренно идет на проведение провокаций.

- Вчера по личному указанию командира 92-й бригады ВСУ Федосенко был нарушен первый пункт Комплекса дополнительных мер по соблюдению перемирия. Расчетом РЭБ Народной милиции с применением станции подавления «Тритон-М1» был перехвачен беспилотник «Фантом-4» с закрепленным на нем боевым зарядом, двигавшийся из Попасной к Первомайску, - рассказал Яков Осадчий.

Ударный беспилотник был принудительно посажен, фото- и видеоматериалы, изъятые с флэш-накопителя, изучают специалисты.

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