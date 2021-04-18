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Политика18 апреля 2021 17:16

В Донбассе мирный житель подорвался на боеприпасе

ЧП произошло в Краснодонском районе
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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В окрестностях Новокиевки Краснодонского района местный житель подорвался на украинском боеприпасе. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Пренебрегая требованиями безопасности, а также предупреждениями о минной опасности, мужчина 1972 года рождения, двигаясь вдоль берега реки Северский Донец в районе Новокиевки, подорвался на неизвестном взрывном устройстве, - рассказал Яков Осадчий.

При этом он добавил, что, по предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими 3-й батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ.

Официальный представитель Народной милиции призвал международных наблюдателей обратить внимание на негуманные способы и методы, применяемые украинскими военными, в части, касающийся беспорядочного минирования берегов рек, автомобильных дорог, сельскохозяйственных угодий, от которых страдают мирные жители.

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