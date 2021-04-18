Какие украинские подразделения открывали огонь по ДНР 17 апреля

ДНР обстреливали четыре украинских бригады. Фото: штаб ООС

17 апреля огонь по территории ДНР вели четыре украинских бригады. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции.

- В обстрелах участвовали военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой, 28-й отдельной гвардейской механизированной, 58-й отдельной мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, - говорится в сообщении.

Противник применял минометы калибром 120 и 82 миллиметра, БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало о семи фактах нарушения перемирия за сутки. Под огнем украинской артиллерии были поселок шахты 6/7, Железная Балка, Луганское, поселок шахты «Трудовская», Ленинское и «Вольво-Центр» в Донецке.

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