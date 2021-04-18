В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику к жилым домам в Мироновском. Фото: Егор Пелепенко

В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику к жилым домам в Мироновском. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- В зоне ответственности 59-й бригады ВСУ зафиксировано размещение трех боевых машин пехоты БМП-2 вблизи жилых домов в Мироновском, - говорится в сообщении УНМ ЛНР.

В последнее время украинские боевики все чаще размещают военную технику вблизи линии соприкосновения, причем зачастую – прямо во дворах жилых домов. Это является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением.

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