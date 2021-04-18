От коронавируса в ЛНР за сутки умерли четыре человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

От коронавируса в ЛНР за сутки умерли четыре человека. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- С начала пандемии врачи Республики зарегистрировали 374 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус COVID-19, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ЛНР подтверждены 4 202 случая заражения коронавирусом. Для сдерживания распространения COVID-19 власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений, транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сын советского космонавта Георгия Берегового - Виктор: Память об отце хранится - это вызывает у меня чувство гордости

В Енакиево отметили 100-летие со дня рождения дважды Героя СССР, летчика-космонавта Георгия Берегового (подробнее)