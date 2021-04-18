ВСУ за сутки 7 раз обстреляли ДНР. Фото: штаб ООС

Вооруженные формирования Украины за сутки семь раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории почти 70 боеприпасов. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинских военных оказались поселок шахты 6/7, Железная Балка, Луганское, поселок шахты «Трудовская», Ленинское и «Вольво-Центр» в Донецке, - говорится в сообщении СЦКК.

Напомним, что в предыдущие сутки вооруженных формирования Украины 13 раз нарушили перемирие. Под обстрелами оказались Крутая Балка, Веселое, «Вольво-Центр», терминал бывшего аэропорта, Александровка, Жабуньки и Старомихайловка. Такое вот «перемирие».

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