В Макеевке сотрудники МЧС установили сейсмическую станцию для выяснения причин подземных толчков

Из-за подземных толчков в 60-м квартале от фасада дома №2 отошла стена подвала Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Второй год жители поселков Объединенный и Калиново Советского района Макеевки жалуются на подземные толчки, похожие на землетрясение. Для определения происхождения подземных толков сотрудники МЧС ДНР установили там сейсмическую станцию.

- С 19 марта в связи с ведением горных работ в 6-й восточной лаве пласта L1 шахты «Калиновская-Восточная» возобновились звонки жителей на горячую линию горадминистрации Макеевки. Звонившие жители сообщали о подземных толчках, которые они ощущали. С 19 марта по 13 апреля поступило двадцать шесть звонков. Учитывая многочисленные обращения граждан, смонтирована станция сейсмического контроля «Ермак-5», - сообщили Донецкому агентству новостей в МЧС Республики.

Эта аппаратура позволит зарегистрировать магнитудные колебания, которые расшифруют для установления истинной причины подземных толчков. Такое решение было принято накануне на заседании государственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ДНР.

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