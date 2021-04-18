Украинские боевики обстреляли ЛНР из 82-миллиметровых минометов

Украинские боевики обстреляли Лозовое. Фото: штаб ООС

Украинские боевики один раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины обстреляли Лозовое из 82-миллиметровых минометов, - говорится в сообщении СЦКК.

Напомним, что за предыдущие сутки украинские военные пять раз нарушили «режим тишины». Они обстреливали из гранатометов Золотое-5, Калиново-Борщеватое, Калиновку и Молодежное.

За все время в Донбассе было больше 20 перемирий – хлебное, школьное, пасхальное. Каждый раз украинских военных хватало ненадолго – они нарушали «режим тишины» уже на вторые-третьи сутки.

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