Вокалист из Донецка примет участие в конкурсе имени Магомаева в Москве. Фото: сайт конкурса

23 и 24 апреля вокалист Донецкого музыкально-драматического театра Алексей Аносов примет участие в VI Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева в Москве. Он организован Фондом культурно-музыкального наследия выдающегося певца и народного артиста СССР. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Для Алексея Аносова участие в конкурсе, которому нет аналогов в мире, - давнишняя мечта.

- Впервые за долгое время после начала пандемии, наконец-то, появилась возможность выступить за пределами ДНР перед реальными зрителями. Муслим Магомаев был кумиром миллионов, и на него равняются многие вокалисты. Для нашего артиста это событие обещает стать знаковым, - сказала генеральный директор-художественный руководитель театра, заслуженный деятель искусств Украины Наталья Волкова.

Первый тур и финал пройдут на сценах столичных концертных залов «Вегас Сити Холл» и «Крокус Сити Холл». Участники конкурса - профессиональные вокалисты в возрасте от 20 до 35 лет. Международный конкурс вокалистов имени Магомаева проводится раз в два года.

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