ВСУ нанесли массированный удар из крупнокалиберных минометов по Горловке

По Горловке бьют из минометов. Фото: Пресс-служба штаба ООС

Сегодня вечером украинские военные открыли массированный огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметров по горловским поселкам шахты 6/7 и Железная Балка. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16:53 со стороны Майорска по району поселка шахты 6/7 было выпущено 23 мины калибром 120 мм, - говорится в сообщении.

Почти одновременно под огонь попал поселок Железная Балка. Его ВСУ обстреливали из минометов калибром 82 мм, выпустив 5 мин. Огонь велся с позиций в поселке Новгородское, которое Верховная Рада уже почти переименовала в Нью-Йорк.

А в 18 часов на территорию многострадального поселка шахты 6/7 снова упали мины калибром 120 мм – 3 штуки. Стреляли со стороны поселка Шумы.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские боевики из 28-й бригады нанесли минометный удар по Донецку

Под огонь попал поселок шахты «Трудовская» на юго-западе столицы ДНР (подробнее)