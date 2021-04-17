В зоопарке Мариуполя родилась верблюдица

Малышка далеко от мамы не отходит. Фото: Скриншот видео mrpl.city

В мариупольском «Парке дикой природы» пополнение – 13 апреля родилась верблюдица. Директор зоопарка Савелий Вашура сообщил городскому интернет-порталу, что она хорошо кушает материнское молоко и уже скачет.

Малышка родилась у 11-летней двугорбой верблюдицы. Это третий ее ребенок. А вот 5-летний верблюд, привезенный из Геническа, впервые стал папой. Беременность у верблюдов обычно длится около года.

Сотрудники зоопарка, которых мама-верблюдица подпустила к себе, вначале учили новорожденную ходить, а затем – пить мамино молоко. Сейчас малышка потешно скачет в закрытом вольере – осваивает территорию. Но далеко от мамы не отходит.

- С мамой она будет долго, - отметил Савелий Вашура.

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