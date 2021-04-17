В Донецке Глава ДНР встретился представителями руководства ЛДПР

Алексей Бычков (слева направо), Денис Пушилин и Александр Шерин обсудили вопросы взаимодействия. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин обсудил вопросы взаимодействия с представителями Либерально-демократической партии России (ЛДПР). Об этом сообщили в пресс-службе руководителя государства.

- 15 апреля состоялась встреча Главы Республики с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне, членом Высшего Совета ЛДПР Александром Шериным и советником руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексеем Бычковым, – сказано в сообщении.

Делегаты приехали в Донецк по инициативе руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского в связи со стремлением поддержать ДНР в условиях постоянных провокаций и непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. В своем письме Жириновский выразил поддержку и солидарность жителям Республики, которые «вот уже семь лет вынуждены жить в состоянии то горячей, то холодной войны, а сейчас столкнулись с угрозой очередного обострения обстановки».

Денис Пушилин поблагодарил делегатов от ЛДПР и Владимира Вольфовича за систематическую поддержку и помощь жителям Донбасса.

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