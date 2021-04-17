Украинские боевики из 28-й бригады нанесли минометный удар по Донецку

По Донецку стреляли из минометов. Фото: Пресс-служба штаба ООС

Сегодня днем украинские военные открыли огонь из минометов по поселку шахты «Трудовская» в Петровском районе на юго-западе столицы ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 13:00 со стороны Марьинки было выпущено 7 мин калибром 82 мм, - говорится в сообщении.

В Марьинке сейчас размещаются подразделения 28-й отдельной механизированной бригады, которой командует Максим Марченко.

Тем временем, в представительстве ДНР в СЦКК заявили о новом обстреле. В этот раз под огонь из пушек БМП-2 попал поселок Луганское на юге от Донецка. Украинские каратели сделали 10 выстрелов из 30-миллиметровых пушек.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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