В ЛНР задержали большую партию контрабандных сигарет стоимостью 120 миллионов рублей

Вместе с сигаретами были изъяты 23 автомобиля. Фото: Скриншот видео МГБ ЛНР

Серьезный удар по контрабандистам нанесли сотрудники МГБ ЛНР. Они пресекли крупный канал поставки сигарет из ДНР в Российскую Федерацию.

- На территории двух складов в Алчевске обнаружено более 4 900 коробов (2 470 500 пачек) табачной продукции марок Marlboro, Kent, Sobranie, Winston производства ДНР без марок акцизного налога. Общая стоимость сигарет составляет около 120 млн рублей, - рассказали в пресс-службе МГБ.

Также сотрудники МГБ изъяли 23 грузовых и малотоннажных автомобиля, на которых перевозился столь ценный груз.

Выяснилось, что сигареты везли из ДНР для последующей контрабанды в Российскую Федерацию, а также частичной реализации на внутреннем рынке ЛНР. Контрабандисты почему-то были уверены, что территория ЛНР наиболее подходящая для нелегальных поставок. Думается, что теперь им придется искать другие пути.

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