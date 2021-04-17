Коронавирус в ДНР: За сутки 187 жителей заболели COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 187 жителей. 13 человек умерли от опасной инфекции. За это время 105 жителей вылечились от COVID-19.

- Проведено 449 исследований, из них выявлено 134 случая заболевания (29,8 %) и у 53 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 31253. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4773 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 24291. Летальных случаев – 2389.

За сутки выявлено 110 случаев пневмоний, на 13 случаев больше, чем за предыдущий день. 91 человек госпитализирован. Всего на лечении 1118 пациентов с пневмониями, из них 550 на кислородной поддержке (+32 за сутки).

Также по результатам 131 исследования, проведенного с помощью экспресс-тестов, выявлено 55 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 1073 таких пациента.

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