В квартире был запах газа: Пожарные ДНР спасли от взрыва 80-летнюю жительницу многоэтажки и ее соседей

Спасатели ДНР обучены попадать в помещения по выдвижной лестнице. Фото: МЧС ДНР

16 апреля пожарные из Шахтерска пришли на помощь пожилой жительнице города Кировское, в квартире которой была открыта газовая конфорка, и газ уже заполнял помещения. Детали спасения рассказали в пресс-службе МЧС ДНР.

- Приехавшие из Шахтерска спасатели по выдвижной лестнице через оконный блок попали в квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Театральная. Они открыли входную дверь работникам скорой помощи и газовой службы, - сказали в МЧС.

В квартире находилась женщина 1941 года рождения. Спасатели перекрыли конфорки газовой плиты и проветрили помещение. От госпитализации спасенная отказалась.

От МЧС ДНР привлекались 1 спецмашина и 7 сотрудников.

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