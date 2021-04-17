В пятницу через гуманитарный коридор под Донецком пропустили почти 300 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в пятницу, 16 апреля, возобновили пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. КПВВ в обе стороны пересекли 294 человека и 59 автомобилей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики запущены 23 автомобиля и 126 человек. На территорию Украины выехали 36 автомобилей и 168 человек. За оказанием помощи обратилось 11 жителей, из них один за медицинской помощью, - говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ездить на Украину через территорию России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители прифронтового Донбасса наводят порядки в убежищах на случай большой войны

В начале марта в Республике было принято решение проверить укрытия к готовности (подробнее)