Украинские военные обстреляли из гранатометов четыре села на территории ЛНР

Огонь велся в том числе и из автоматических станковых гранатометов АГС-17. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские боевики пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подверглись районы Золотого-5, сел Калиново-Борщеватое и Калиновка, поселка Молодежное. Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17 и подствольных гранатометов ГП-25.

Тем временем, в Народной милиции ЛНР рассказали, что ВСУ в течение недели разместили 23 единицы боевой техники вблизи передовой.

- Боевики размещают технику вблизи жилых домов, тем самым подвергая опасности жизни мирных жителей, - подчеркнул официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

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