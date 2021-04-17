На пожаре в Горловке погибли трое жителей

Пожар в частном доме на улице Горнопромышленная произошел перед рассветом. Фото: Скриншот видео РИК

Трое жителей погибли в результате пожара на северо-западе Горловки - в Никитовском районе. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Утро. Пожар. Улица Горнопромышленная. Увы, трое погибших, — написал Приходько на своей странице в соцсети.

Частный дом практически полностью сгорел. В нем были найдены тела троих жителей. Обстоятельства возгорания и другие подробности трагедии сейчас уточняются.

Тем временем, в МЧС Республики сообщили, что за минувшие сутки на территории ДНР ликвидировано 25 пожаров, из них 15 – загорание сухой растительности: в Донецке – 5, в Макеевке – 2, в Горловке – 1, в Енакиево – 2.

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