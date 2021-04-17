По Донецку украинская армия стреляла с трех направлений из пушек, минометов и установок ПТУР

При обстреле запада Донецка украинские военные приметили артиллерию. Фото: Пресс-центр штаба ООС

В течение 16 апреля украинская армия совершила 13 огневых налета по территории ДНР. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

ВСУ сосредоточили огонь на Донецке и его окрестностях. Так, каратели 28-й бригады обстреляли поселок Старомихайловка на западе столицы, выпустив 5 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 5 мин калибром 120-мм

Также дважды вели огонь по Александровке – поселку на юго-западе Донецка. Было сделано 30 выстрелов из пушки БМП-2, также применялись РПГ и стрелковое оружие.

Кроме того, на южном направлении было обстреляно из СПГ и стрелкового оружия село Петровское.

Особенно досталось северо-западу столицы ДНР. Боевики из 58-й бригады несколько раз обстреляли районы «Вольво-Центра», Донецкого аэропорта, сел Веселое и Жабуньки из минометов, АГС и ПТУР. Было выпущено 29 мин калибром 120-мм, 4 мины калибром 82-мм и две ракеты из ПТРК.

Каратели из 72-й бригады вели обстрел села Крутая Балка из минометов калибром 82-мм, выпустив 3 мины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке в результате обстрела ВСУ погиб 57-летний мирный житель

Такого местные жители не помнят с 2014 года (подробнее)