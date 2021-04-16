В ЛНР завершился первый военный призыв

Подготовка солдат и сержантов первого призыва будет длиться полгода. Фото: пресс-служба Народной милиции ЛНР

В Луганской Народной Республике завершен первый призыв. В Народную милицию набрали желающих пройти программу обучения военно-учетным специальностям. Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.

— Реагируя на текущие внешнеполитические угрозы, в целях развития системы боевой подготовки командованием Народной милиции завершен отбор граждан, изъявивших желаний пройти профессиональную подготовку по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в апреле – сентябре 2021 года, — сообщил Осадчий.

Уточняется, что из почти четырех тысяч желающих попасть в ряды Народной милиции было зачислено только двести человек. Они прошли медицинский и профессионально-психологический отбор «с повышенными требованиями Республиканского военного комиссариата».

В течении полугода новобранцам предстоит пройти курс по огневой, медицинской и тактической подготовке, освоят навыки выживания в экстремальных условиях и прочие дисциплины на общевойсковых полигонах.

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