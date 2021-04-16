Север Донецка подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ

Обстрелам ВСУ подвергся дачный поселок (архивное фото КП) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Около 18.30 вооруженные формирования Украины выпустили две противотанковые управляемые ракеты по дачному поселку Жабуньки, который находится на северной окраине Донецка. Об этом сообщили в оперативной сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Также сообщается, что менее чем за час населенный пункт Веселое дважды подвергался обстрелам со стороны ВСУ. Было выпущено больше 20 мин из минометов калибром 82 и 120 миллиметров. Чуть позже в 19.10 там снова прогремели взрывы. ВСУ выпустили еще четыре мины по селу.

При этом украинская сторона в СЦКК продолжает игнорировать запросы задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины. Однако Представительство ДНР продолжает работу. Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры в ходе сегодняшних обстрелов уточняется.

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