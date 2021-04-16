В Шахтерске задержали банду подростков, нападавших на женщин на улице

Жертвами грабителей были женщины с сумками. Фото: МВД ДНР

В Шахтерске задержали банду подростков-грабителей, которые охотились за женскими сумочками на улицах города. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел ДНР.

Банда несовершеннолетних грабителей состояла из двух 13-летних парней, которые были исполнителями, а в роли организатора выступал 16-летний юноша. У банды было несколько попыток ограбления. Они также пытались отнять сумки у идущих по улице женщин. Однако в силу недостатка физической силы завершить преступление им не удавалось. Один раз им все же «повезло».

— Наблюдая за прохожими, злоумышленники приметили женщину, выходящую из аптеки, и стали за ней следить. Выждав удобный момент, один из них, надев медицинскую маску на лицо, подбежал к женщине и вырвал у нее из рук пакет, — рассказали в ведомстве.

Жертвой нападения была пенсионерка. Отбежав на безопасное расстояние, подростки выкинули лекарства, а деньги оставили себе. Тогда злоумышленники похитили около пяти тысяч рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Действия старшего в банде подпадают под санкции статьи о покушении на грабеж, максимальное наказание которой четыре года лишения свободы. Малолетних подельников поставили на учет, а их родители привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

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