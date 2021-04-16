Народная милиция ЛНР: Три четверти боевиков ВСУ не хотят воевать против Республик Донбасса

Результаты тестирования, которое проводилось в подразделениях ВСУ, показали, что 75% военных не хотят воевать против ЛНР и ДНР. Фото: Минобороны Украины

В подразделениях ВСУ, которые готовятся к отправке в Донбасс, провели тестирование. Его результаты показали, что больше 75% боевиков не желают воевать против Народных Республик. Об этом на брифинге в Луганске сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Кроме того, в оборонное ведомство Республики поступают сведения о массовых уклонениях военных ВСУ от убытия в Донбасс в составе подразделений.

— Обязательным условием для командировки на Донбасс является наличие прививки от COVID-19. Однако личный состав подразделений, опасаясь за свою жизнь и здоровье, изыскивает возможности не подвергаться вакцинации, уклоняясь тем самым от включения в состав подразделений, — уточнил Осадчий.

Однако такой расклад дел не удовлетворяет руководство штаба оперативного командования. Военных попытаются убедить в необходимости участия в гражданской войне. Делать это будут через неформальных лидеров мнений. Они в свою очередь за агитацию получат дополнительные денежные выплаты.

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