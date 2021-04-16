«Это подлое убийство»: Руководитель Представительства ДНР в СЦКК дал комментарий по поводу гибели 57-летнего мирного жителя Донецка

Руслан Якубов дал комментарий по поводу гибели мирного жителя Донецка 14 апреля. Фото: Представительство ДНР в СЦКК

Руководитель Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов отметил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе накаляется с каждым днем. ВСУ усиливает обстрелы жилых кварталов и использует для этого запрещенное Минском вооружение.

— Под артиллерийским огнем ВФУ оказался Киевский район Донецка. В результате разрыва одного из снарядов получил несовместимое с жизнью осколочное ранение грудной клетки 57-летний мужчина, — напомнил Якубов. — Это подлое убийство со стороны ВФУ обычного мирного жителя произошло 14 апреля.

Гибель мужчины пришлась на важную дату – ровно семь лет назад вступило в силу решение СНБО Украины об объявлении в Луганской и Донецких областях так называемой антитеррористической операции.

— За эти 7 лет народ Донбасса убедился, что «мир по-киевски» – это убитые дети, пенсионеры, и застигнутые врасплох, в своих домах, люди, которые никогда не держали в своих руках оружие, — добавил Якубов.

Эскалация конфликта, военные провокации, стягивание техники и личного состава вдоль всей линии соприкосновения – все эти факторы, по словам руководителя Представительства ДНР в СЦКК, свидетельствуют о приверженности киевских властей силовому сценарию.

В свою очередь ДНР вынуждена была отозвать ранее предоставленные гарантии безопасности.

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