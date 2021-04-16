ВСУ дважды за сутки обстреляли ЛНР

Представители ЛНР в СЦКК уточняют последствия вчерашних обстрелов. Фото: архив Представительства ЛНР в СЦКК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки дважды открыли огонь по территории Луганской Народной Республики. Обстрелам подверглись районы Золотого-5 и села Калиново. Об этом сообщило Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Огонь по населенным пунктам велся из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, подствольного гранатомета ГП-25 и стрелкового оружия. Всего было сделано четыре выстрела.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала, но она уточняется представителями ЛНР в СЦКК.

Напомним, что с осени 2014-го года участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе больше 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Однако боевики украинской армии продолжают нарушать условия перемирий на линии соприкосновения.

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