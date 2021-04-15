Представительство ДНР в СЦКК провело разбирательство по факту украинского обстрела Донецка, при котором погиб мирный жител

Пятиэтажка на улице Новороссийской, где жил погибший, пострадала больше всего Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Огонь по Киевскому району Донецка со стороны украинской армии, в результате которого погиб 57-летний мирный житель, был открыт из 122-миллиметровой артиллерии. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По итогам разбирательства гибели мирного жителя, в СЦКК сообщили, что во время обстрела мужчина находился на балконе.

- Один из первых снарядов разорвался в 30 метрах от дома, в дереве, на высоте 4-5 метров. Житель получил осколочные ранения грудной клетки и ног, - говорят в Представительстве. - По всей видимости, раненный успел зайти в кухню, где от полученных травм скончался. В квартире мужчина находился один, поэтому его тело обнаружили уже утром.

Огонь велся со стороны Опытного. Об этом свидетельствует анализ позиций сторон.

Схема артобстрела со стороны ВСУ. Фото: СЦКК

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