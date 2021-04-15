Украина перебросила в Донбасс боевиков для диверсий на объектах промышленности

Украина продолжает войну в Донбассе. Фото: «ООС»

Война в Донбассе продолжается. Киев не только стягивает технику к линии разграничения и усиливает обстрелы, но и планирует диверсии на объектах промышленности Донбасса. Об этом со ссылкой на данные разведки рассказали в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики.

Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин сообщил, что по информации от источника в штабе 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, на территории заброшенных складов на окраине Авдеевки разместилась группа хорошо экипированных украинских военнослужащих из одной из националистических бригад.

- Отмечается, что по всему периметру выставлены наблюдательные посты, идет формирование диверсионных групп и проводятся занятия по изучению основ снайперского и минно-взрывного дела, огневой подготовке и проведению диверсий на объектах промышленности, - говорится в заявлении Эдуарда Александровича.

Напомним, вечером 14 апреля, в результате украинского обстрела, в Донецке погиб мирный житель. В представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что огонь велся со стороны подконтрольного Киеву поселка Опытное.

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