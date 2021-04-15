В ДНР возбудили уголовное дело против комбата ВСУ, причастного к гибели жителя Донецка

Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело. Фото: ДАН

В отношении командира 58-й бригады украинских вооруженных формирований Дмитрия Кащенко возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики.

- Возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении полковника Дмитрия Кащенко, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористического акта, - говорится в сообщении.

По приказу украинского комбрига был открыт огонь по Киевскому району Донецка. В результате ведения огня смертельное ранение получил 67-летний мирный житель.

- Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, чьи подчиненные, по версии следствия, причастны к повреждению жилого дома в поселке Старомихайловка, - сказали в Генпрокуратуре ДНР.

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