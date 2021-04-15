НМ ЛНР: Украинская армия глушила беспилотники ОБСЕ в районе Попасной и Золотого

ВСУ продолжают препятствовать работе ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские вооруженные формирования продолжают препятствовать работе ОБСЕ. В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что ВСУ глушили беспилотники международной миссии в районе Попасной и Золотого.

- По информации нашей разведки, боевики 92-й бригады в районе Попасной и Золотого осуществляли подавление каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ с применением станции помех «Буковель-АД» мобильной группы 306-го батальона РЭБ, - говорится в сообщении.

Сотрудники миссии были вынуждены прекратить наблюдение.

В Народной милиции ЛНР регулярно сообщают о фактах препятствования работе миссии ОБСЕ со стороны украинской армии.

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