За сутки от коронавируса в ЛНР вылечились 30 человек

Лечение продолжают 420 пациентов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР выявлен еще у 44 жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 15 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 4134, - говорится в сообщении ведомства.

В Здравоохранительном ведомстве ЛНР отметили, что за сутки выписано 30 человек. Зарегистрировано три летальных случая.Лечение продолжают 420 пациентов

- Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 3350 человек, - говорят в Минздраве Луганской Народной Республики. - С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 364 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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