Коронавирус в ДНР выявили еще у 132 жителей

За сутки от ковидной инфекции вылечились 654 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки коронавирус в ДНР диагностировали еще у 132 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- За 14 апреля проведено 479 исследований, из них выявлено 113 случаев заболевания и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки от ковидной инфекции вылечились 654 человека.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 30 864 жителей. Из этого числа излечился 23 251 человек. Зарегистрировано 2365 летальных случаев. Лечение продолжают 5248 пациентов.

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