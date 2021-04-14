Глава ЛНР посоветовал Зеленскому поинтересоваться у простых украинцев, хотят ли они войны в Донбассе

Война - не способ разрешения конфликта
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Президенту Украины Зеленскому стоит провести на подконтрольной ему части страны референдум о прекращении войны в Донбассе. И поинтересоваться у простых людей - хотят ли они дальнейшего кровопролития. Об этом заявил Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
- Избираясь, Зеленский так много говорил о народовластии, о важности мнения народа, что самые важные решения должны приниматься от имени народа. Вот я и предлагаю президенту провести на подконтрольной ему части Украины референдум и спросить у людей: хотят ли они войны и нового кровопролития в Донбассе или их выбор - это мирное разрешение конфликта? - сказал глава ЛНР.
Леонид Пасечник убежден: простые украинцы не хотят войны так же, как и жители республик Донбасса.
- Уверен, что выбор будет сделан в пользу мира! - заключил он.
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