15 апреля в Донецке ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь

Жители столицы уже чувствуют приближение настоящего тепла Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

15 апреля в Донецке будет пасмурная погода. Тучи, устлавшие небо с самого утра, рассеются только ближе к вечеру. Днем может пройти небольшой дождь.

Утром температура воздуха составит +3…+5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +15 градусов выше ноля.

Ветер южный, до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746-745 мм ртутного столба.

15 апреля в народе почитают память преподобного Тита чудотворца и мученика Поликарпа. Первого предки называли Ледоломом, так как в это время на реках вскрывается лед. К середине апреля обычно заканчивались зимние запасы. В народе так и говорили: «Поликарпов день - начало бесхлебицы». Наши предки верили: если в этот день вешние воды текут вяло, а лед тонет - значит, тяжело придется в этом году.

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