Пройти вакцинацию от коронавируса в ЛНР скоро смогут все желающие

Российская вакцина «Спутник V» успела зарекомендовать себя с лучшей стороны Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вакцинацию от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в Луганской Народной Республике смогут пройти все жители. Об этом заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- В ближайшее время прививки от коронавирусной инфекции станут доступны в Республике для всех желающих, - подчеркнул он.

При этом руководитель государства напомнил, что прививочная кампания уже завершилась для военнослужащих Народной милиции ЛНР. На финальной стадии вакцинации - сотрудники других силовых ведомств, а также врачи, педагоги и соцработники. Словом, те, кто чаще всего контактирует с большим количеством людей, а значит, наиболее подвержен риску заражения.

- Думаю, вскоре мы значительно расширим категории населения, которые бесплатно получат возможность сделать прививку, и начнем массовую вакцинацию населения Республики, - сказал Леонид Пасечник.

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