В ДНР рассмотрят возможность кредитования молодых специалистов

Молодежь Республики может влиять на процессы государственного развития. Фото: сайт Главы ДНР

Сегодня в Макеевке Денис Пушилин встретился с кандидатами в депутаты Молодежного парламента Республики. Об этом сообщила пресс-служба Главы ДНР.

Одной из тем, которые обсуждались на встрече, стала поддержка молодых людей - предоставление им кредитов на приобретение жилья и автомобиля, вопросы трудоустройства и выплаты заработной платы.

- Жду предложений, больше инициатив от вас. Вы должны выходить с законодательными инициативами, уже проработанными решениями. Давайте обсуждать, я готов это рассматривать, - пообещал Пушилин.

По мнению руководителя государства, от активности молодежи сегодня зависит не только ее будущее.

- В ваших руках - менять жизнь в ДНР в лучшую сторону. У вас есть возможность участвовать, корректировать, предлагать идеи, лично влиять на ход процессов. Важно стремление, многое в ваших руках, - подчеркнул он.

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