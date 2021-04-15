На шахте Тореза в мае запустят новую лаву

Седьмая лава рассчитана минимум на два года добычи, ежесуточно из нее можно будет выдавать на-гора около 1 000 тонн антрацита. Фото: МинТЭК ДНР

В мае на шахте «Прогресс» государственного унитарного предприятия «Торезантрацит» планируют ввести в эксплуатацию новый очистной забой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- Специалисты на горизонте 1 340 метров уже смонтировали порядка 70 процентов необходимого горношахтного оборудования будущей 7-ой лавы северной панели № 3 пласта h8 «Фоминской», - проинформировали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что ориентировочные запасы новой лавы составляют свыше 800 тысяч тонн угля. Горную выработку рассчитывают использовать для выемки угля из пластов как минимум два года. Ежесуточно из нее планируют выдавать на-гора около одной тысячи тонн «черного золота».

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