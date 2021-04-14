Глава ДНР передал юнармейцам новые автобусы

Автобусы Higer и Yutong рассчитаны на 35 и 55 посадочных мест соответственно, они брендированы символикой «Молодой Гвардии - Юнармии» и ДНР. Фото: denis-pushilin.ru

Два новых автобуса большой вместимости передали в Донецке участникам военно-патриотического движения «Молодая Гвардия - Юнармия». Ключи от транспорта им вручил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Об этом сообщила пресс-служба руководителя государства.

- Скажу честно - я ставлю вас в пример. Потому что в вас есть осознание, зачем нужно любить Родину, поддерживать товарищей, зачем нам вообще патриотизм и военно-патриотическое воспитание, - сказал руководитель Республики.

Автобусы Higer и Yutong стали подарком ко второй годовщине создания организации. Молодые люди часто выезжают на различного рода мероприятия, в том числе и в Россию, поэтому наличие своего транспорта для них крайне важно.

- Рад, что сегодня у вас появился свой транспорт. Думаю, что вам будет комфортно перемещаться и делиться опытом с единомышленниками из других регионов, - сказал Глава ДНР.

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