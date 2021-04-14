Коронавирус в ЛНР: Медики зарегистрировали 21 новый случай

С начала пандемии от болезни скончался уже 361 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Луганской Народной Республике фиксируют новые случаи заражения жителей коронавирусной инфекцией. За последние сутки статистику заболеваемости пополнил 21 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- Всего по состоянию на 14 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 4 090, - рассказали в ведомстве.

Медики уточнили, что из больниц выписались 3 320 полностью выздоровевших человек, 409 пациентов все еще продолжают лечиться от коронавируса.

Однако, болезнь опасна ввиду своих осложнений. Справиться с ними удается не всем жителям ЛНР.

- С начала пандемии подтвержден 361 случай смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - сообщили в Минздраве.

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